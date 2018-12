La dura crítica de este director español a Los Goya: "Ya no me sorprenden los canteos"

Los Goya 2019 han dado a conocer este miércoles su lista de nominados. El Reino, de Rodrigo Sorogoyen, parte como favorita con 13 nominaciones pero en las nominaciones hay ausencias que Benja de la Rosa, director, guionista y hermano de Secun de la Rosa, ha lamentado amargamente en Twitter.

"Yo hace años que no me sorprenden ni las ausencias ni los canteos de las nominaciones, es más, me los espero", ha escrito De la Rosa en Twitter.

Su mensaje no acaba ahí, sino que reclama un mayor reconocimiento por parte de la Academia para el trabajo de su hermano: "Si mi propio hermano no ha estado nominado NUNCA ... que me puede extrañar más?".

Yo hace años que no me sorprenden ni las ausencias ni los canteos de las nominaciones, es más, me los espero.

Si mi propio hermano no ha estado nominado NUNCA ... que me puede extrañar más? 🤷🏻‍♂️ — Benja De La Rosa (@benjadelarosa) 12 de diciembre de 2018

Secun de la Rosa es actor, director y guionista y uno de los rostros más conocidos del cine independiente y las series españolas, como Amar es para siempre o Arde Madrid.

Consulta todas las nominaciones a los Goya 2019 aquí