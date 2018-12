La Guardia Civil alerta: lo que jamás debes hacer si el cajero no te da el dinero

La Guardia Civil ha reiterado el aviso de que, en caso de que un cajero automático no te dé el dinero, jamás debes marcharte del lugar.

"Si tu operación bancaria es correcta pero el cajero no te da el dinero NO te vayas", alerta la Benemérita en un tuit en el que da tres instrucciones claras que hay que seguir en caso de verse en ese brete:

1-. Comprueba la que ranura no esté tapada.

2-. Cuidado con los voluntarios "ayudantes".

3-. Llama a tu banco/tarjeta.

Si tu operación bancaria es correcta pero el cajero no te da el dinero NO te vayas

a) Comprueba la que ranura no esté tapada

b)Cuidado con los voluntarios "ayudantes"

c) Llama a tu banco/tarjeta pic.twitter.com/HTHudXvFsb