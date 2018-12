Theresa May se enfrenta este miércoles a una moción de confianza después de que 48 diputados tories hayan enviado cartas exigiéndolo a la dirección del Partido Conservador. La primera ministra británica no sobrevivirá al envite si 159 diputados de los 316 conservadores que hay en total votan en su contra de la primera ministra.

Algunos diputados conservadores han mostrado su apoyo a May, quien este miércoles por la mañana ha rechazado dimitir. "Haré frente a la moción con todo lo que tengo", ha asegurado desde la sede del Gobierno, en Downing Street.

Tras esta intervención, otra importante figura del Partido Conservador ha manifestado su apoyo a May en estos difíciles momentos de una forma un tanto peculiar. La lideresa de los conservadores escoceses, Ruth Davidson, ha asegurado que la premier tiene "cojones of steel". La palabra "cojones" la ha escrito en castellano.

"La primera ministra tiene cojones de acero y está haciendo un duro esfuerzo por cumplir con nuestro país. Ella tiene todo mi apoyo", ha escrito Davidson en Twitter.

The Prime Minister has cojones of steel and is putting in a punishing degree of effort to deliver for our country. She has my full support. — Ruth Davidson (@RuthDavidsonMSP) 12 de diciembre de 2018

Davidson, que acaba de tener un hijo y se encuentra de baja por maternidad, ha roto su silencio para apoyar a May. Ella no puede votar porque es diputada en el Parlamento de Escocia, y no en la Cámara de los Comunes.

Diez de los 13 diputados conservadores escoceses en la Cámara de los Comunes han manifestado su apoyo a May, según el periódico The Telegraph. Entre ellos se encuentra el ministro del Gobierno británico para Escocia, David Mundell, quien también ha apoyado a May en Twitter. "La primera ministra tiene todo mi apoyo. Una disputa por el liderazgo es lo último que necesitamos", ha asegurado.