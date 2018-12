Este año han visitado Israel el jefe del Ejecutivo de Hungría, Viktor Orbán; el canciller austriaco, Sebastian Kurz, el presidente checo Milos Zeman... Todos muy de derechas, muy ultras. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha sumado hoy un apretón de manos con otro halcón, el ministro del Interior italiano, Mateo Salvini, líder del partido de ultraderecha Liga Norte, a quien ha calificado de "gran amigo de Israel".

Salvini, quien también ostenta el cargo de viceprimer ministro, estuvo ayer en la frontera entre Israel y el Líbano, y Netanyahu se refirió a ello hoy en su oficina de Jerusalén diciendo: "Usted tuvo la oportunidad de ver los túneles de terror directamente. Este es un claro acto de agresión de Hezbolá contra nosotros y contra las normas de la comunidad internacional".

El Ejército israelí lanzó la semana pasada una operación llamada "Escudo del Norte" cuya misión es descubrir e inutilizar túneles excavados por la milicia chií libanesa Hizbulá que se adentran en su territorio a través de la frontera, de los que ha informado haber encontrado tres.

El jefe el Ejecutivo israelí recordó que el comandante de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas que opera en Líbano, UNIFIL, es italiano e indicó: "Creemos que UNIFIL debería jugar un papel más fuerte, pero a fin de cuentas es responsabilidad de la comunidad internacional. Ellos deberían impedir que Hezbolá lleve a cabo este tipo de agresiones contra Israel".

Salvini hará hoy la protocolaria visita al museo del Holocausto Yad Vashem, cenará con el exembajador israelí en Estados Unidos Michael Oren y conversará con la ministra de Justicia, Ayelet Shaked, y con el ministro de Seguridad Pública, Guilad Erdan.

(Puedes seguir leyendo tras la foto...).

Ammar Awad / Reuters Italian Deputy Prime Minister and right-wing League party leader Matteo Salvini (C) takes part in a wreath-laying ceremony commemorating the six million Jews killed by the Nazis in the Holocaust, in the Hall of Remembrance at Yad Vashem World Holocaust Remembrance Center in Jerusalem December 12, 2018. REUTERS/Ammar Awad

Con el presidente, no

El presidente israelí, Reuvén Rivlin, declinó reunirse con Salvini por "problemas de agenda", señaló su oficina.

El diario Haaretz recoge que algunos diplomáticos europeos en Tel Aviv creen que esta decisión puede ser política en parte, y citan una reciente entrevista de Rivlin en CNN en la que criticó las relaciones que su país tiene con movimientos de extrema derecha.

El partido de Salvini mantiene una política decididamente proisraelí. Ayer, el político italiano manifestó en una rueda de prensa que "en los últimos años la UE ha sido totalmente desequilibrada, ha condenado y sancionado a diestra y siniestra a Israel, en cada paso que ha dado", informó la radio nacional israelí Kan.