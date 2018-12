El desliz impropio de Fran en 'Pasapalabra' que ha hecho saltar incluso a Christian Gálvez: "¿Estás nervioso?"

Fran se queda siempre al borde de completar el Rosco Final de Pasapalabra y este jueves no ha sido una excepción. Lo sorprendente es que el concursante del programa de Telecinco ha cometido un fallo impropio de su trayectoria.

El concursante de Zaragoza, muy querido por la audiencia y perseguido por algunas sospechas de favoritismo, estaba tan al borde de hacerse con el premio final que Gálvez le ha llegado a preguntar: "¿Estás nervioso?".

El fallo de principiante de Fran en ' #Pasapalabra'

"¿Estás nervioso?", ha llegado a preguntarle Christian Gálvez al concursante. @alvaromenlonpic.twitter.com/sPvlkQzeGg — Sebas Maspons (@MaspiTV) 13 de diciembre de 2018

Él ha contestado que no y ha mostrado su escasa confianza en conseguirlo, puesto que tenía dos letras "atragantadas". Sin embargo, el fallo que le alejaba del triunfo no estaba en esas, sino en la C.

Preguntado por la parte inferior de la vestimenta de los boxeadores, Fran ha probado con "coquilla", pero todo era mucho más sencillo. "¡No!", ha exclamado el presentador, antes de revelar que la respuesta correcta era "calzón".