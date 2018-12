"En 40 años de vigencia de nuestra Constitución ningún miembro del Poder Judicial había ordenado entradas y registros en medios de comunicación para incautarse de teléfonos móviles y ordenadores de periodistas que tratan de cumplir su misión constitucional en relación con un caso de corrupción: proporcionar información veraz a los ciudadanos", dice el manifiesto que han firmado ya 650 informadores de España. Un texto solidario con la intervención, el pasado 11 de diciembre, de la Policía Nacional que, por orden judicial, requisó el material de trabajo de dos redactores de Diario de Mallorca y Europa Press en las sedes de ambos medios en Palma de Mallorca.

Con haber visto sólo una película de periodistas sabrás que las fuentes son sagradas, que no se enseñan las comunicaciones entre redactor y fuente. Por eso es tan grave lo que ha pasado en Baleares, no sólo para los profesionales de la información, sino para toda la ciudadanía.

El profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urías, que además ha formado a miles de informadores en la Facultad de Comunicación de Sevilla, se ha detenido a explicar bien la gravedad de estos hechos a través de un hilo de Twitter que se ha convertido en viral.

Nos va mucho a todos en esta pelea.

Creo que merece la pena hacer un breve hilo sobre el derecho al secreto profesional de los periodistas. Está en la Constitución, pero parece que muchos jueces y tribunales no lo conocen, o no lo quieren conocer. Estos días uno se lo ha saltado a la torera en Baleares. 👇

Eso no quiere decir que los jueces no puedan perseguir las filtraciones, sino que tienen que hacerlo investigando a quien filtra, no al periodista. El periodista nunca puede ser el camino para averiguar la identidad de lo que los ingleses llaman whistleblower.