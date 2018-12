Estado Islámico reivindica el tiroteo de Estrasburgo

El grupo terrorista Estado Islámico ha reivindicado el atentado terrorista de Estrasburgo (Francia) del martes en el que murieron al menos tres personas y 13 resultaron heridas.

La agencia Amaq, vinculada al grupo yihadista, afirma que el ataque fue perpetrado por un "soldado" del Estado Islámico.

Su mensaje, difundido a través de redes sociales y cuya autenticidad no ha podido ser verificada, señala que el atentado es una "respuesta" a los llamamientos del grupo terrorista a atacar a "ciudadanos de los países de la coalición", en alusión a la alianza liderada por EEUU que combate contra ellos en Siria.

La reivindicación se ha producido poco después de que el presunto autor del atentado, Chérif Chekatt, fuese abatido por las fuerzas del orden, según informan medios franceses.

