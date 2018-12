Una fortalecida May regresa a Bruselas para salvar el acuerdo del Brexit

Fortalecida tras superar una moción de censura, la primera ministra británica, Theresa May, viaja este jueves a Bruselas para pedir "garantías" para salvar el acuerdo del Brexit a unos socios europeos comprensivos, pero que rechazan de plano modificar el pacto.

"Está claro que el acuerdo de retirada no se abrirá ni se modificará", dijo la víspera el canciller austríaco, Sebastian Kurz, cuyo país asume la presidencia pro témpore del bloque y para quien existen soluciones que redunden en el interés de ambas partes.

La cumbre de mandatarios este jueves y viernes pone la guinda a una semana rocambolesca en el drama del Brexit, en la que Theresa May logró que sus propios diputados no le arrebataran las llaves del número 10 de Downing Street ni las riendas de la negociación con Bruselas.

Pero pese a su victoria en Londres, el rechazo en el parlamento británico al acuerdo de divorcio negociado con Bruselas sigue patente, con el mecanismo de último recurso acordado para evitar una frontera para bienes en la isla de Irlanda, en el ojo del huracán.

Ante una posible derrota, la premierdecidió reportar el voto previsto el martes hasta el 21 de enero a más tardar e inició una gira por varios países europeos para lograr "garantías" de sus socios de que ese mecanismo, conocido como 'backstop', no se utilizará.

Los más fervientes partidarios del Brexit temen quedarse atrapados indefinidamente en las redes de un "territorio aduanero común" con la UE, si Londres y Bruselas no logran una solución mejor para su futura relación, que debe comenzar como muy tarde en enero de 2023.

Los 27 socios de May en la Unión Europea (UE) se mantienen firmes en que no se modificarán ni el acuerdo de divorcio ni la declaración política sobre la futura relación, negociados durante 17 meses y a los dieron su visto bueno el 25 de noviembre, pero quieran ayudarla.

"Está claro que la UE a 27 quiere ayudar. La cuestión es cómo", se preguntó en un tuit el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que coordina los trabajos de los dirigentes, el martes tras conversar por teléfono con la primera ministra británica.

