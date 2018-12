"¿De dónde sale ese niño?": El extraño efecto visual en la BBC que ya han visto más de 1,5 millones de personas

Flipante la imagen que se pudo ver en la BBC durante una entrevista a una mujer el pasado 12 de diciembre.

Tal y como captó el usuario de Twitter @TewkesburyLeak, que grabó la imagen de su televisor, a la izquierda de la pantalla, se pudo ver un fenómeno casi paranormal: la aparición de la nada de un niño pequeño, vestido con un chubasquero, de la mano de un adulto.

"¿Pero qué c...? ¿Alguien más ve al niño teletransportarse?", preguntó en el tuit en el que ha compartido el vídeo, que ya ha sido visto por más de 1,5 millones de personas.

Además, el tuit ha logrado más de 16.000 retuits y más de 40.000 'me gusta':

WTF... does anyone else see the child teleport? pic.twitter.com/P0ju9J9cby