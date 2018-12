¿De qué hablan May y Juncker?

Los nervios están a flor de piel. Cada gesto, palabra o mirada se analiza con lupa. Ni la Unión Europea (UE) quiere ceder, ni Theresa May quiere volver a casa sin haber renegociado un acuerdo sobre el Brexit que salga adelante en el Parlamento británico.

En este contexto la primera ministra británica participa en una de las últimas cumbres europeas para su país, ocasión que está aprovechando para el que es su gran objetivo: recortar algunos flecos del acuerdo que han puesto en su contra a los diputados de su propio partido.

May habla con unos y otros y... De golpe, las cámaras han captado un "extraño" intercambio con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker:

En las imágenes se ve cómo ambos hablan intensamente. En un primer momento la primera ministra británica le dice algo que tiene que repetir porque Juncker no oye. A continuación el presidente de la Comisión niega con la cabeza y levanta la mano como intentando calmarla. Con la otra mano está agarrando a May.

Los únicos que han conseguido arrojar algo de luz a este diálogo han sido los periodistas de Chanel 5 que, tras hablar con dos expertos en comunicación no verbal, aseguran que en las imágenes May acusa a Juncker de haberla llamado "nebulous" (nebulosa, imprecisa, poco clara). Juncker, sin embargo, lo niega.

NEW - Two expert lipreaders tell 5 News that Theresa May accuses Jean-Claude Juncker of describing her as nebulous.



This is how the conversation went, according to the lipreaders: pic.twitter.com/IuP99fJiXG