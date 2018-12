El programa Espejo Público, que Susanna Griso presentan en Antena 3, se ha convertido este viernes en el objetivo de duras críticas en las redes sociales por la entrevista que han realizado en directo a Manuel, el hombre de 62 años detenido en Madrid después de que los agentes descubrieran que llevaba conviviendo un año en su vivienda con el cadáver de su madre.

Los colaboradores del programa han mantenido una tensa conversación con el hombre, que ha culpado en todo momento de la situación a los problemas que él tenía con la aseguradora Santa Lucía. Los periodistas no han dado crédito al testimonio y han atacado con dureza al hombre, que finalmente ha abandonado la entrevista.

"¿Ustedes no escuchan? Pues ya está se cortó ya", ha asegurado Manuel, que acto seguido se ha marchado a otra estancia de su casa. El cámara ha enfocado cómo el hombre se alejaba por el pasillo mientras una periodista de Espejo Público se mantenía en una habitación asegurando que allí no olía mal.

"Se ha enfadado", ha dicho Susanna Griso al ver la reacción del entrevistado. Según la agencia Efe, que cita a la Jefatura Superior de Policía de Madrid, este hombre tiene las facultades mentales seriamente afectadas y que queda a la espera de que el juez le llame a declarar.

El hombre está acusado de la comisión de un delito de estafa ya que durante el tiempo que ha mantenido oculto el cuerpo de su madre muerta ha seguido cobrando la pensión que a ésta le correspondía en vida.

Fuentes de la investigación relataron ayer a Efe que el cuerpo de la anciana, que según las primeras hipótesis falleció hace un año aproximadamente por causas naturales aunque se está a la espera de los resultados de la autopsia, estaba dentro de un cajón cerrado con tapa y fijado con algunos tornillos.

En Twitter las críticas no han tardado en llegar porque son muchos los usuarios que creen que tanto la entrevista a un hombre con problemas mentales como el tono de la misma ha estado fuera de lugar:

@susannagriso please, ese hombre está enfermo, está paranoide frente a Santa Lucía por favor, es una persona que necesita un psiquiatra, deberíais evitar este bochorno de programa. Que vaya al psiquiatra pero vosotros no sois profesionales para juzgar a nadie #EspejoPublico

No tenéis vergüenza, no os dais cuenta que este hombre no las tiene todas. Da vergüenza ver cómo os aprovecháis de la gente para tener una mísera audiencia.

No hace falta ser muy listo para ver que este pobre hombre no está en sus cabales. Cierta culpa debería repartirse entre sus tres hermanos, que a la vista queda visitaban poco a su madre. 😢 @EspejoPublico pic.twitter.com/1PqwARzUNo

@EspejoPublico no se dais cuenta q estáis haciendo una entrevista a una persona q no está bien mentalmente?

Me está dando vergüenza y asco. No todo vale por la audiencia Susana

Vergüenza me da lo que estáis haciendo. Se supone que ustedes son personas con estudios, si no hay certificado de defunción como va a justificar al banco la muerte. Se nota que esa persona no está bien. Y si la tarjeta no se ha actualizado ahí estará el dinero, no?