La demoledora realidad de un intérprete de signos que indigna a Twitter: "¿Te imaginas pedir dinero para ir a trabajar?"

"¿Te imaginas tener que pedir dinero prestado para ir a trabajar porque todavía no has cobrado la nómina desde junio? Surrealista, ¿verdad?". Así comienza la demoledora publicación de un intérprete de signos en Twitter que se ha vuelto viral en sólo dos días por la crítica a las condiciones en las que está trabajando este colectivo en la Comunidad de Madrid.

"¿Te imaginas que, encima de no cobrar, tienes que seguir yendo a trabajar porque si no, legalmente, te pueden despedir de forma improcedente?", continúa contando. "Pues esta es la situación que tenemos los intérpretes de lengua de signos y los asesores sordos de la Comunidad de Madrid. No quieren que se sepa porque les da una mala imagen pero parece ser que nuestra situación, que ya es insostenible, da igual. Por favor, ayuda compartiendo, cuanto más lo sepan, más podemos hacer", pide.

Solo os robaré un minuto de vuestro tiempo: pic.twitter.com/1FLz1vpKG4 — Nymeria (@ItsSalvaBTW) 12 de diciembre de 2018

La publicación ha acumulado más de 17.000 retuits y 7.000 'me gustas'. De hecho, según publica el diario El Boletín, los intérpretes de lengua de signos que trabajan para la educación madrileña llevan meses sin cobrar. Una trabajadora relataba a ese diario que no se trata "de un hecho puntual", sino que es una "situación que llevamos padeciendo ya varios años".

Critican las condiciones laborales en varios centros educativos de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, donde trabajan 30 horas semanales por un salario "irrisorio" de 900 euros netos al mes.