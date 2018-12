Las críticas de un sector de la izquierda a Dani Mateo por un tuit: "Estás perdiendo la cabeza"

Dani Mateo ha pasado unas semanas siendo el objetivo de las críticas de parte de la derecha por sonarse los mocos con la bandera de España en un sketch de El Intermedio. Fue incluso citado a declarar ante un juez por hacerlo y acabó pidiendo perdón en el programa por si alguien se había sentido ofendido.

Ahora es un sector de la izquierda el que se ha indignado con uno de sus últimos tuits sobre los límites del humor. "Pronto el chiste de Miss Tetas se llamará el chiste de Miss Pechos y el policía dirá 'No pero me encantaría que fuera a hacerse una revisión porque, si tiene dudas, lo mejor es prevenir'. Y será super correcto y no tendrá ni puta gracia", publicó este jueves.

Pronto el chiste de Miss Tetas se llamará el chiste de Miss Pechos y el policía dirá "No, pero me encantaría que fuera a hacerse una revisión porque, si tiene dudas, lo mejor es prevenir". Y será súper correcto y no tendrá ni puta gracia... — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 13 de diciembre de 2018

A algunos les ha enfadado el hecho de que el cómico pida perdón a la ultraderecha por sonarse los mocos y haga alusión a ese chiste para criticar a aquellos que creen que el humor debe tener unos límites. Estas son algunas de las respuestas que ha recibido:

– Ese chiste es muy racista eh.



– LOS OFENDIDITOS VÁIS A ACABAR CON LA COMEDIA



***



– Te has sonado con la bandera?



– Oh, disculpe mi osadía, vuesencia. Ha debido ser un malentendido, ¡una torpeza, de hecho, por mi parte! Permítame resarcir el agravio lamiendo sus pelotas... — BadKorea🔻 (@pauuFCB1) 13 de diciembre de 2018

Esto es para seguir pidiendo perdon a los fascistas? Da un poco de vergüenza. — Beatriz Gimeno (@BeatrizGimeno1) 13 de diciembre de 2018

Estás perdiendo la cabeza, tío. — Álvaro Barco (@Alvaro95barco) 13 de diciembre de 2018

Tio estas desvariando mas cada día



Ve al médico y que te traten. De todo se sale. Ánimo — Akainu (@Zoro134578) 13 de diciembre de 2018

Con los de abajo te pones chulito... Con los de arriba te falta tiempo para pedirles perdón. Las gracias y chistes siempre a los mismos...ya cansa — Luz Ma PD (@LuzMarinaPD) 13 de diciembre de 2018

Como los fachas no te dejan hacer humor con banderas sin que tengas que arrodillarte, has vuelto a lo seguro: parodiar al feminismo.

Eres un valiente, Mateo. https://t.co/niOAro3zKQ — Barbijaputa (@Barbijaputa) 13 de diciembre de 2018

El humor, hacia dentro y hacia arriba, si no, es opresión, como dice @La_Vasallo . El humorista, implacable con el poder,crítico con las opresiones e incómodo en sus privilegios. Eso es mío. #DaniMachunohttps://t.co/sywXV0OJvH — Irantzu Varela (@IrantzuVarela) 13 de diciembre de 2018

Anda escóndete un rato, te bajaste tanto los pantalones pidiendo perdón que te debió pillar frio y has perdido el norte. — Titu's Republic (@RepublicTitu) 13 de diciembre de 2018

Sí, el sketch de Martes y Trece de "mi marido me pega" también era muy gracioso... 😒 — M Figueruelo (@MabelFigueruelo) 13 de diciembre de 2018