Rescatan este absurdo momento vivido durante un episodio de 'First Dates'

"¿De dónde eres?". "De Cartagena". Esta sencilla pregunta con esa sencilla respuesta protagonizó uno de los momentos más absurdos del programa First Dates de Cuatro, presentado por Carlos Sobera.

Porque él, "de Cartagena", no terminaba de hacerle entender a ella, colombiana, que su Cartagena (la de Murcia) no era la Cartagena que ella creía (la de Colombia).

Y claro, así pasó, que todo derivó en una absurda conversación en la que se incluía la expareja de él:

"¿De dónde dices que eres?" "De Cartagena" "¿Ella era de Cartagena?" "No, ella era de Tulua" "Pero tú, ¿de dónde eres?" "Yo de Cartagena" "Ah, pero, entonces, ¿tú eres de Colombia?" "No, yo soy español. Yo la conocí aquí en España". "Ah, ¿y ella es de...?" "De Colombia". "De Cartagena". "No, de Tulua, de Tulua". "Aaah, ya, ya, ya, ya te entiendo, ya te entiendo... ¿Y tú de dónde eres?". "De Cartagena, de Cartagena... ¿Nunca te ha...? Yo tengo amigos colombianos ahí en Cartagena. En Cartagena hay mucho colombiano también". "Claro... pero, aquí en España, ¿en dónde vives?" "Aquí, en Cartagena" "Ah, ¿es que aquí hay una ciudad que se llama...?" "Está Murcia, que te habrá sonado, está Alicante, está Valencia, Alicante, Murcia y Cartagena". "Ah, perdona, es que yo como no conozco muy bien". "Está muy cerca Soria de Cartagena, está muy cerca".

El momento ha sido rescatado en Twitter por @MargaretCastor y ha generado un notable cachondeo en las respuestas:

Me han pasado esto y me he reído mucho. pic.twitter.com/IprCrYmLvz — Margaret Castor 🥄 🇪🇺 (@MargaretCastor) 13 de diciembre de 2018

De dónde es el pavo que es que todavía no me he enterado? — Creator Pijua (@pijua76) 14 de diciembre de 2018

Quien juega en la primera base. — 🐟PontippexVivaelRey (@ustednoesyo) 14 de diciembre de 2018

😂😂😂En Cartagena hay muchos colombianos. — 👽 Julio 🤷‍♀️ (@martin1987es) 14 de diciembre de 2018

Ya me veo a la chica llegando a casa y sacando mapa y flipando — raquelhidalgo (@raquelhidalgoo) 14 de diciembre de 2018

Qué temple, ni sabiendo de dónde viene la confusión se digna a dar una explicación más extensa... Qué hombre... — tayoken (@tayoken) 14 de diciembre de 2018

No sabía que Calamardo era de Cartagena. 🤣 — El Perseguidor 👣💀 (@lavvinn) 14 de diciembre de 2018

Qué maravilla. Y cómo reniega de Murcia para indicar dónde está. — Angulo (@Angulen) 14 de diciembre de 2018

Creo que el tema no es tanto que ella no supiera que hay una Cartagena en España, sino él no sabía que en Colombia hay otra Cartagena, porque es quien se explica y no lo aclara en ningún momento (y eso que presume de tener amigos colombianos...).



Estoy pensando en voz alta, #sí. — Mínor 🎗️ (@dejamehablarr) 14 de diciembre de 2018

Lo mejor de todo, que el video ya es LO MÁS, es cuando dice al final que SORIA ESTÁ MUY CERCA DE CARTGENA PERO WTF. — Jorge Gar 🏳️‍🌈 (@jorge_jungle) 14 de diciembre de 2018

Jajajajajaaj me asomo a la ventana y veo Soria, ahí cerquita — MrPePe (@peppinomarin) 14 de diciembre de 2018