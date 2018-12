Susanna Griso cuenta en 'Espejo Público' que fue víctima de un timo relacionado con Antena 3

Susanna Griso ha sorprendido a los espectadores de Espejo Público y a sus tertulianos contando cómo fue víctima de un timo.

La presentadora ha contado lo que han llamado El timo del cámara de Antena 3. Esta estafa consiste en que un hombre pide dinero a alguien del programa —Griso afirma que le ha pasado a más de un colaborador— y le cuenta que ha trabajado en su programa y que necesita el dinero.

"He sido cámara tuyo, he trabajado para ti cuando estabas con Matías en los informativos, me he quedado sin dinero...", le decía el timador a Griso. "Pedía eso, unos 20 euros porque necesitaba coger una autobús...", ha añadido Griso.

"¿Se los diste?", ha preguntado Nacho Abad.

"Creo que sí...", ha respondido entre risas Susanna Griso.