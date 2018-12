Torra, dispuesto a reunirse con Sánchez si es para abordar "soluciones" al Procés

El president de la Generalitat, Quim Torra, está dispuesto a reunirse con Pedro Sánchez siempre y cuando sea para abordar "soluciones" para el conflicto catalán. Fuentes del Govern respondían así sobre la postura del Ejecutivo catalán ante la propuesta del presidente del Gobierno de reunirse en Barcelona el próximo 21 de diciembre.

El Ejecutivo de Sánchez ha contactado al Govern a través de una carta de su vicepresidenta, Carmen Calvo. La misiva, enviada al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, pide en tono cordial colaboración para la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona el viernes que viene y ofrece formalmente una reunión entre ambos presidentes.

El equipo de Torra y el del vicepresidente, Pere Aragonès, trabajan desde esta mañana en la respuesta por carta a Sánchez, que se enviará entre esta tarde y el sábado por la mañana. Se baraja una respuesta que guardará también el tono cordial, pero en la que el Govern podría recordar a Sánchez la "excepcionalidad" del momento en Cataluña y la demanda de un referéndum de autodeterminación.

Desde el Govern consideran que su postura es la misma de siempre: quieren una reunión entre ambos dirigentes para abordar soluciones al Procés y no sólo para inmortalizar el encuentro. La prioridad en el equipo de Torra no es tanto la reunión, si no de qué se hablará durante ella. Desde el Govern quieren que tenga "contenido político" y se hable de "todos los temas". Según las fuentes consultadas, esto incluye un referéndum de autodeterminación.

La Generalitat trató de darle al encuentro entre Torra y Sánchez un aire de cumbre bilateral, donde se reunirían también los consellers con los ministros de cada ramo. Ante el rechazo del Ejecutivo central a este formato, la respuesta del Govern ha ido dando tumbos durante los últimos días. Hace unos días la portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, llegó a calificar de "provocación" que se celebrara el Consejo de Ministros en Barcelona. El pasado martes rebajó el tono y se mostró dispuesta a celebrar el encuentro.