Críticas a Juncker por lo que le hizo a esta mujer a su llegada a la Comisión Europea

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, la ha vuelto a liar. Y ya van unas cuantas.

El excéntrico líder europeo ha protagonizado una bochornosa imagen a su llegada a la reunión de la Comisión Europea que tuvo lugar este viernes en Bruselas.

Tras bajarse del coche oficial, Juncker se acercó a una mujer rubia y, en lugar de darle dos besos, como hizo con el resto, comenzó a sacudirle el pelo:

#Juncker flips woman's hair as leaders arrive for EC summit in #Brussels#EUCOpic.twitter.com/DzWTYABWZW