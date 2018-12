El Govern pide a Pedro Sánchez que no haya "líneas rojas" en la reunión con Torra

Habrá reunión del Consejo de Ministros en Barcelona el próximo 21 de diciembre pero, ¿habrá encuentro entre Pedro Sánchez y Quim Torra?

Es lo que propuso el Ejecutivo central y, en caso de que así sea, desde el Govern esperan que no se tracen líneas rojas. Así lo ha expuesto su portavoz, la consellera de Presidencia, Elsa Artadi, quien dice que el ejecutivo catalán "no se cierra a ningún formato" para reunirse con el Gobierno socialista en Barcelona.

Eso sí, "se debería poder hablar de todo", ha afirmado Artadi, que ha sido entrevistada en RAC1, donde ha afirmado que si no se celebra el encuentro "querrá decir que el gobierno español no tiene voluntad de diálogo".

Sánchez ha adelantado que si Torra habla de autodeterminación él lo hará de recuperación del Estado del bienestar

Un diálogo que será, en todo caso, un cara a cara entre Torra y Sánchez ya que, según han informado fuentes presidenciales a la Agencia EFE, el Ejecutivo central ha rechazado el formato de cumbre que propuso la Generalitat y que incluiría la presencia del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y de la propia Artadi, así como la de sus homólogos en Moncloa.

Aun así, la portavoz del Govern dice que no se cierran "a ningún formato de reunión" y que todavía están "trabajando" en este punto.

En todo caso, la pretensión del gobierno catalán es poder abordar todos los temas sobre la mesa aunque ha reconocido que "es un poco precipitado hablar de los presupuestos" porque para el Govern "lo que ahora es importante es resolver la situación política".

El presidente Sánchez ya se refirió a la temática a tratar con Torra y dejó claro que no habrá temas censurados a priori en ese diálogo.

"Lecciones ni una", ha contestado Aragonés, vicepresidente del Govern, a Sánchez

Para el presidente del Gobierno, en este encuentro se puede tratar sobre cualquier cuestión y, si el presidente catalán se dedica a hablar de autodeterminación, por su parte, él hablará sobre la recuperación del Estado de bienestar.

A esto ha contestado el vicepresidente catalán Pere Aragonés: "Lecciones ni una, se le debería caer la cara de vergüenza con ese techo de gasto en investigación militar".

Protestas el día 21

Artadi se ha referido a las protestas que preparan grupos independentistas de cara a la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona y ha recordado que el Govern tiene la responsabilidad de mantener el orden público, aunque ha precisado que entiende "que haya gente que lo vea como una provocación".

Aun así, Artadi ha insistido en que "no puede ser que un movimiento sólido y cívico caiga en provocaciones que no deseamos" y ha avisado que "alguien del otro lado sí que lo desea".

Por su parte, Aragonés ha reclamado determinación, civismo y pacifismo a quienes se movilicen. "Nos quieren enfadados y tristes. Contestaremos con valores cívicos y nuestra sonrisa será su derrota".

Casado: "Aproveche para decirle cuándo empieza el 155"

Desde la oposición, PP y Ciudadanos se oponen a esta reunión. El líder de los populares, Pablo Casado, ha exigido al Ejecutivo de Sánchez que aplique el 155 e ilegalice a Arran y los CDR.

"Sánchez no se da cuenta de que no se puede dialogar con aquellos que quieren destruir tu país. Señor Sánchez, no hay nada que dialogar con los independentistas de Cataluña. Aproveche su visita a Barcelona para decirles qué día empieza a aplicarse el 155, en qué momento se toma el control de los Mossos d'Esquadra y en qué momento se va a empezar a tomar las cuentas de la Generalitat", ha afirmado Casado.

En un acto celebrado en Cáceres, Casado ha indicado que la ley de partidos permite ilegalizar a aquellas formaciones políticas que "promuevan, alienten y justifiquen la violencia": "No es por sus ideas, es porque están justificando la violencia".

"Ahora que en Cataluña hay kale borroka, hay una batasunización callejera que es intolerable, hay que dejar muy claro que hay leyes en vigor que hay que cumplir" Pablo Casado, presidente del PP

"Ahora que en Cataluña hay kale borroka, hay una batasunización callejera que es intolerable, hay que dejar muy claro que hay leyes en vigor que hay que cumplir (...) Aplique la ley de partidos, ilegalice a los CDR, ilegalice a Arran, anuncie una investigación sobre las CUP y sobre todo estudie qué está haciendo Torra en relación a esos movimientos", ha pedido al Ejecutivo socialista.

El líder del PP también ha propuesto que se modifique la ley de financiación de partidos políticos para que las organizaciones que alientan la violencia no reciban fondos públicos, tampoco los "partidos políticos que tengan acusados por sedición o rebelión".

👉 @pablocasado_: "Sr. Sánchez, no hay nada que dialogar con los independentistas de Cataluña, aproveche su visita a Barcelona para decirles qué día empieza a aplicarse el 155 y en qué momento se toma el control de los Mossos y el de las cuentas de la Generalitat". pic.twitter.com/TqEerAdOVZ — Partido Popular 🇪🇸 (@PPopular) 15 de diciembre de 2018

"Hay partidos políticos en Cataluña que promueven de forma fehaciente la independencia, con métodos violentos, saltándose la legalidad, la Constitución y encima les pagamos con fondos públicos (...) su estrategia para romper", ha subrayado.

"No se puede seguir subvencionando con fondos públicos la deriva independentista de la Generalitat de Cataluña", ha añadido.

Desde Ciudadanos consideran que "no se necesita" un diálogo entre Sánchez y Torra sino "que se cumpla la Constitución"

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha señalado que "no se necesita un diálogo" con Torra sino hacer "un requerimiento para que se cumpla la Constitución" en todos sus términos en Cataluña.

Carlos Carrizosa, que ha visitado la Feria del Gallo de Vilafranca del Penedès (Barcelona), ha dicho, en declaraciones a la prensa y entre gritos de un grupo de independentistas, que "si no se acata ese requerimiento, se debe aplicar de inmediato el artículo 155 de la Constitución para garantizar que en Cataluña se aplican las leyes".

El portavoz de Cs se ha referido asimismo a la vía eslovena para Cataluña a la que Torra aludió la pasada tras un viaje a ese país: "Es una absoluta irresponsabilidad, porque la vía eslovena es la vía de la violencia, es la vía bélica, de los muertos y la que deja en cambio indefensos a los que no creen en esa salida".