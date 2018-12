Enrique Cerezo se enfrenta a un periodista de LaSexta: "Que no me preguntes nada"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, se enfrentó este viernes con un periodista de LaSexta que le preguntó por su comentario machista a otra reportera, a la que dijo que no hablaba de dinero con nadie "y menos con una mujer".

Cuando este periodista le ha preguntado por la polémica, Cerezo ha reaccionado airadamente. "Son unas declaraciones que no han sentado muy bien a las mujeres", dijo el reportero. "No, no, no te habrán sentado muy bien a ti", contestó el dirigente rojiblanco.

"Las mujeres a mí no se me ha quejado ninguna", remachó Cerezo, que se mostró cada vez más molesto con el reportero por su insistencia. "Las críticas, pues quien tenga las críticas, pues que las haga, toda persona está dispuesta a la crítica, yo también puedo criticar a todo el mundo, ¿o tú no puedes criticar a nadie? Pues ya está".

"Que no admito ninguna pregunta del tipo este porque fue la mayor estupidez que yo he visto escrita y oída en cualquier televisión, radio o periódico"

"Yo sólo le pregunto", indicó el periodista.

"Que no, que no me preguntes nada", contestó Cerezo. "Que ya te lo digo yo, que no, que no admito ninguna pregunta del tipo este porque fue la mayor estupidez que yo he visto escrita y oída en cualquier televisión, radio o periódico".

Otra periodista insistió sobre la polémica que Cerezo volvió a negar. "Yo no he creado ninguna polémica, es un problema vuestro", dijo el presidente del Atlético de Madrid.

"Yo no tengo nada en contra de las mujeres porque no he dicho nada en contra de las mujeres", aseguró Cerezo, que rechazó más preguntas sobre este asunto con un "que no te digo nada, díselo a tu jefe".