Pablo Casado, presidente del PP, ha participado este sábado en un acto de su partido en Extremadura, donde ha estado acompañado por el expresidente extremeño, José Antonio Monago.

En dicho acto, además de hablar de Cataluña y demás asuntos de la actualidad política, Casado ha querido salir en defensa de los toros, la caza y la pesca.

Sobre la tauromaquia, Casado ha recordado que le "pusieron verde" antes de ser presidente del PP "por tener un capote en mi despacho". "Recibí críticas durante semanas, como si estuviera posando con un dinosaurio", ha afirmado.

El líder del PP dice que este capote significaba "el apoyo a un sector que el año pasado tuvo 6 millones de aficionados, que emplea a 190.000 personas, que mueve un total de 3.000 millones de euros y que representa una columna de nuestra cultura, de nuestro patrimonio y de nuestra historia, y esto no lo niega nadie".

"Un sector al que defendemos que quien quiera ir, que vaya, y quien no quiera, que no vaya, pero que no prohiban, que dejen de prohibir", ha agregado Casado.

"La tauromaquia es una columna de nuestra cultura, de nuestro patrimonio y de nuestra historia"

"Lo mismo con la caza", ha proseguido el presidente del PP, quien asegura que es "un sector que fija población rural, del que muchos pueblos viven".

Casado ha acusado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de querer "prohibir la caza porque a ella no le gusta". "¿Pero qué es esta arbitrariedad, esta discrecionalidad intervencionista casi totalitaria?", ha dicho el líder del PP.

"Quien quiera, que siga cazando y que siga generando riqueza en el entorno rural", ha aseverado.

El presidente del PP dice que también se ha reunido con miembros del sector pesquero. "Yo ya, me lo tomaba a broma, ¿pero cómo estáis aquí?", ha explicado. "No, pues porque tenemos información de que están empezando a revisarnos", ha seguido Casado, citando a su interlocutor.

"Y digo, pero bueno, ya, vamos a empezar a ver artículos también de los asesinos de truchas, ¿no?, porque ya se ha visto con los asesinos de toros y los asesinos de venados", ha asegurado.

"¿Pero esto qué es?", se ha preguntado Casado, que ha vuelto a tirar de cifras para defender a este sector, asegurando que la pesca de interior "significa 4.000 millones de euros".

Como colofón a esta parte de su discurso, el líder del PP ha defendido una España "de ciudadanos libres e iguales donde cada uno elija cuál es su hobbie y su actividad económica" y ha calificado de "ignorante" al Gobierno de Sánchez por pretender la prohibición de estas prácticas.