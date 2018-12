Ana Guerra arrasa con su última foto en Instagram: más 20.000 'me gusta' en 10 minutos

Desde que terminaron la gira de Operación Triunfo, los concursantes de la pasada edición han ido dando a conocer poco a poco sus trabajos como artistas —fuera del abrigo de la Academia— y cada uno a su manera.

La última en anunciar un disco completo ha sido Ana Guerra y lo ha hecho con una foto de estudio que está arrasando en Instagram.

En ella se ve a la triunfita vestida con un mono negro y brillante, muy elegante, y luciendo su larga melena oscura hacia un lado.

"Reflexión", ha escrito la cantante en mayúsculas revelando el nombre de su primer trabajo.

Aunque la cantante ha asegurado que la foto no es la portada del disco y no ha revelado más detalles sobre cuándo verá la luz, sus fans no paran de darle al botón de me gusta —ya tiene más de 20.000 corazones en menos de 10 minutos—.