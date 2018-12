El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapateroha concedido este domingo una entrevista al diario El Mundo en la que repasa la actualidad política, principalmente la situación en Cataluña.

Sobre este asunto, destaca la opinión de Zapatero sobre los independentistas, a los que el expresidente rechaza llamar "golpistas", como sí hacen PP y Ciudadanos.

"No puedo compartir que se les acuse de fascistas o de haber dado un golpe de Estado. Intelectualmente no puedo asumir eso", indica Zapatero, quien sí considera que "han hecho un viaje a ninguna parte y han sobrepasado los límites de lo que puede ser la política".

Aun así, el ex jefe del Ejecutivo considera que la respuesta "no puede ser excluirlos del concurso democrático". "La reacción inteligente es convencerlos, reconocer que hay un problema, en el que ellos no tienen casi ninguna razón desde nuestra perspectiva, pero no estamos ante algo casual ni minoritario. Y en un país donde algo no es casual ni minoritario, la respuesta de la política debe ser política. El Código Penal no va a dar solución, la solución tendrá que venir de la mano de la política", agrega.

"Si alguien cree que con el 155 esto se arregla, es un error"

Además, Zapatero envía un mensaje a los partidos de derechas que están pidiendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aplique el 155 de nuevo en Cataluña: "Si alguien cree que con el 155 esto se arregla, es un error. Los problemas políticos sólo se arreglan dialogando, recuperando afectos, superando prejuicios y aislando a los totalmente irreductibles, que los va a haber".

Por eso, el expresidente anima a Sánchez a proseguir su diálogo. "Lo animo y lo estimulo a seguir por ahí. Cada vez que hablo con un ministro del Gobierno le digo que no hay ninguna duda de que la vía es el diálogo. Sabiendo que es dificilísimo, que vamos a sufrir", reconoce.

Photo galleryVida de Zapatero See Gallery José Luis Rodríguez Zapatero: "No comparto que se llame golpistas a los independentistas" 1/ 56









Vida de Zapatero 1/ 56