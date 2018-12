La primera ministra británica, Theresa May, ha revelado que el pacto del Brexit se votará en la Cámara de los Comunes la semana del 14 de enero, pero persisten las presiones de diputados de todos los partidos para que la votación se celebre antes. Jeremy Corbyn, líder de los laboristas, ha anunciado de hecho una moción de censura contra ella, aunque sin precisar fecha.

May ha comparecido en los Comunes para informar sobre el pasado Consejo Europeo en Bruselas, donde los líderes de la Unión Europea (UE) descartaron renegociar el texto para la salida del Reino Unido del bloque, aunque aceptaron hacer "clarificaciones" sobre puntos conflictivos.

La jefa del Ejecutivo, que ya suspendió una votación prevista para el 11 de diciembre por falta de apoyos, ha precisado que el debate sobre el tratado se retomará la semana del 7 de enero, después del receso navideño, para celebrar una votación la semana siguiente.

In her statement to the House of Commons, the Prime Minister announced that the Government intends to hold the #MeaningfulVote in the week commencing 14 January 2018. #Brexitpic.twitter.com/AoBpM2Ald8