Facebook bloquea a un hijo de Netanyahu por un mensaje contra los musulmanes

Cuántos dolores de cabeza da este chico... La red social Facebook ha bloqueado temporalmente el perfil de Yair Netanyahu, hijo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, después de que publicará un mensaje la semana pasada en el que reconocía que prefería que "todos los musulmanes se fueran de la tierra de Israel".

Ha sido el propio joven, de 24 años, quien ha informado de este bloqueo en su perfil en Twitter, donde incluso ha compartido una captura de pantalla en la que se muestra el aviso de Facebook por incumplir la normativa del portal en materia de comunicaciones.

לא זה פשוט לא יאומן. פייסבוק חוסמת אותי ל24 שעות על כך שביקרתי אותה! דיקטטורת מחשבות pic.twitter.com/P9U2bgz4Vi — Yair Netanyahu (@Yairhunn) 16 de diciembre de 2018

"La dura política de Facebook me ha encontrado. ¡Enhorabuena!", ha ironizado el hijo del primer ministro, que acto seguido ha acusado a la red social de permitir la existencia de páginas creadas por Hamás, Hezbolá y el régimen iraní y un "sinfín" de portales en los que "se llama al asesinato y a la exterminación de los judíos".

"También hay miles de mensajes con amenazas de muerte para mí y mi familia que no han sido retirados porque entran dentro del ámbito de la libertad de expresión", ha añadido, según se lee en algunos de los mensajes, en hebreo.

Yair no entra siquiera a precisar que los palestinos no son todos musulmanes (hay por ejemplo un 7% de cristianos), y toma la religión por el pueblo.

Suma y sigue

No es la primera vez Yair Netanyahu es objeto de críticas por sus mensajes en redes sociales, al igual que también se ha comentado en prensa su alto nivel de vida. Y no es la primera vez que sus acciones le dan un disgusto a sus padres. En enero pasado, las principales cadenas de televisión del país airearon una grabación en la que, durante una noche de juerga en Tel Aviv por diferentes locales de striptease, se escuchaba al joven Netanyahu recriminarle a un amigo: "¿Mi padre acaba de arreglar 20.000 millones de dólares para ti y no puedes prestarme 400 shekels (100 euros)?". Su interlocutor era el hijo del magnate del gas israelí, que tenía en ese momento pendiente una importante adjudicación por parte del Gobierno.

En septiembre 2017, colgó un mensaje con tópicos antisemitas que tituló "la cadena alimenticia" y que mostraba al millonario judío George Soros -mecenas de organizaciones de izquierdas, algunas críticas con Israel y la ocupación- controlando el mundo a través de otras figuras conspirativas, como los reptilianos, iluminatis y masones. Según el meme de Netanyahu, estas figuras controlan al exprimer ministro laborista Ehud Barak, prominente crítico de su padre, y otras personas como al extrabajador de la residencia del primer ministro Meni Naftali, quien demandó a los Netanyahu por maltrato y dio la voz de alarma en el caso en el que la esposa del mandatario, Sara, fue acusada de malgasto de fondos públicos. Hasta el Ku Klux Klan le aplaudió.

Un mes antes también escribió otro mensaje polémico, tras la violencia racial de Charlottesville en EEUU, cuando señaló que los grupos de izquierdas eran más peligrosos que los neonazis. "Soy judío, soy israelí, la basura neonazi en Virginia me odia a mi y a mi país. Pero pertenecen al pasado (...). Sin embargo, los matones de Antifa y Black Lives Matter (Vidas Negras Importan) que odian a mi país igualmente, están haciéndose más y más fuertes y muy dominantes en las universidades y vida pública (norte)americana".

A principios de ese verano hubo otro incidente, denominado por los medios como el de "la caca de perro", en el que una vecina de la residencia oficial acusó a Yair, también vía Facebook, de no recoger los excrementos de la perra de la familia, Kaya, una queja que se difundió profusamente. Y son incontables las veces en que llama "traidor" y "gay" a cualquier opositor a su padre.

