La idílica boda de Emily VanCamp ('Revenge') con su compañero Josh Bowman en la isla de Harbour

La historia de amor de Emily Thorne y Daniel Grayson en Revenge (Telecinco) traspasó la pequeña pantalla y tres años después del final de la serie los actores que la protagonizaron, Emily VanCamp y Josh Bowman, han pasado por el altar.

Este fin de semana, la canadiense de 32 años —conocida en España por su trabajo en series como Everwood (TVE), Cinco hermanos (Cuatro) o The Resident (FOX)— se ha casado con Bowman (30) en la isla de Harbour, en Bahamas, y lo ha hecho luciendo el vestido de sus sueños.

83.4k Likes, 2,148 Comments - Emily VanCamp (@emilyvancamp) on Instagram: "Thank you to all of our friends and family who made their way to celebrate with us! We are..."