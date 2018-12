Noemí Galera se despide de 'OT 2018' con este llamativo mensaje

Operación Triunfo 2018 llega este miércoles a su fin. Famous, Alba Reche, Natalia, Sabela y Julia optan a ocupar el cetro que dejó Amaia el año pasado.

Esta edición no ha sido como la anterior: la falta de actitud de los concursantes y sus correspondientes broncas, la letra de Mecano, el despido de Itziar Castro y polémicas de todo tipo ha hecho que se recuerden más las polémicas que las canciones.

Por ello, Noemí Galera se ha despedido de los profesores y de los concursantes pidiendo perdón: "No ha sido una edición fácil, vosotros estáis aquí en una burbuja, pero ellos lo saben".

Después, la directora de la Academia ha ido por uno valorando a los profesores, siempre en tono positivo. Especialmente agradecida ha sido con Los Javis: "Quiero agradeceros especialmente que en un momento muy difícil de esta edición me dijérais sí".

Finalmente ha hablado directamente a los finalistas: "Os pido disculpas por si alguna vez me ha subido la leche en exceso, por si alguna de las broncas os ha podido hacer daño, porque ha sido sin querer. He intentado hacerlo lo mejor que he podido, pero todos somos humanos. Os quiero dar las gracias por los abrazos, por las ganas y por querernos tanto. Espero que esto que se ha iniciado aquí, continúe fuera. Me da igual quien gane, porque para mí todos sois ganadores".

Un despedida muy diferente a la del año pasado, cuando los finalistas eran Amaia, Aitana, Miriam, Ana Guerra y Alfred. Un año después, muchos de los triunfitos de OT 2017 han sacado single y disco, algo que no parece probable en esta edición.

De hecho, la propia Galera reconoció hace unos días que no estaba "disfrutando" de esta edición de OT.