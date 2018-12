Yael Stone, la actriz de 'Orange is the New Black', acusa al actor Geoffrey Rush de acoso sexual

The Big Bang Theory

Will Smith solía memorizar los diálogos de todos los actores y los susurraba. Smith lo explicaba así : "Memorizaba el guión entero y luego movía los labios durante las intervenciones de los demás personajes. Cuando veo esos capítulos, me resulta asqueroso. Mi actuación era horrible". Aparentemente, no se sentía cómodo actuando con otras estrellas mucho más experimentadas.

Josh Radnor tiene una grave alergia al pelo canino, lo cual dificultó bastante las escenas con los perros de Robin. Según explica Radnor: "Desde que recuerdo, siempre he salido de casa con un paquete de pañuelos en el bolsillo". Al final, sacaron a los perros de la serie, después de una escena con un dálmata en la que tuvo que acudir un equipo médico.

En un principio, Marge Simpson iba a tener orejas de conejo por debajo de su característico pelo azul. Groening explicó que, según su plan original, Marge iba a ser secretamente un personaje de uno de sus anteriores cómics, Life in Hell, y que por eso tendría orejas de conejo. Cuando se lo comentó a los guionistas, le quitaron la idea. Aun así, en Los Simpsons aparecen muchas referencias a cómics

Chris Noth dijo que cuando Julianna Margulies le abofeteó en el episodio piloto, no le supuso nada, pues ya le habían pegado muchas veces en Sexo en Nueva York. Chris Noth interpretó al famoso Mr. Big, quien tuvo una tumultuosa relación con Carrie Bradshaw.

El episodio piloto de Perdidos resultó tan caro que despidieron al representante de ABC por dar luz verde al proyecto. A la ejecutiva de Disney no le hizo mucha gracia que Lloyd Braun diera luz verde al episodio de 12 millones de dólares antes incluso de que hubiera un guión. Aun así, la voz de Braun siguió escuchándose al pronunciar la entradilla "Previously on 'Lost" [En episodios anteriores...].

El guionista creó una novela basada en el programa que se considera un canon y que se escribió a través de entradas de blog y mensajes de texto. Se llama Grey's Anatomy: Notes from the Nurse's Station (Overheard at the Emerald City Bar) y probablemente se merezca el Pulitzer.

Hay muchas teorías sobre el origen del mote de Red [Roja], además de por el color de su pelo. Puede que haga referencia al comunismo por los orígenes rusos del personaje, o al personaje de Morgan Freeman en Cadena perpetua por el contrabando.