8 + 1 preguntas y respuestas al preámbulo del juicio al procés

Último paso antes de arrancar uno de los juicios más importantes que se han celebrado en democracia en España. Este martes, el Supremo aborda la vista previa al juicio del procés, cuya sentencia se espera para mediados de 2019. Aquí te explicamos qué sucede y por qué es importante lo que pase mañana en el Alto Tribunal.

¿Qué se celebra en el Supremo?

Una vista pública en la que se estudiará si este tribunal es o no competente para juzgar al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y a los otros 17 acusados en la causa del procés, en lo que será el último paso antes de encarar el juicio.

Esta sesión no es parte del juicio propiamente dicho, sino que es un procedimiento dedicado a cuestiones de forma.

¿Qué van a analizar los magistrados?

La solicitud de las defensas de que sea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) quien juzgue los hechos, como así vienen sosteniendo desde que arrancó la causa.

¿Cuál es el argumento de las defensas para esta petición?

Que el proceso soberanista catalán y los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre y el referéndum del 1-O tuvieron lugar íntegramente en Cataluña.

GETTY CATALUÑA

¿Quiénes van a estar en esta vista previa?

Un tribunal de siete jueces, presidido por Manuel Marchena, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la acusación popular ejercida por Vox y los abogados defensores.

Será la primera vez que pueda verse conformada la Sala, con Marchena como presidente y los magistrados Antonio del Moral, Luciano Varela, Juan Ramón Berdugo, Andrés Martínez Arrieta, Ana María García Ferrer y Andrés Palomo.

A ambos lados del tribunal se situarán los representantes de la Fiscalía, la abogada del Estado Rosa María Seoane (recién incorporada a la causa tras la sustitución de Edmundo Bal), los letrados de Vox y los abogados de los 18 acusados.

¿Estarán los líderes independentistas?

No, porque no han solicitado asistir a esta vista previa y, según fuentes jurídicas consultadas por la agencia EFE, no se prevé que acudan, principalmente por ser una vista técnica y por la logística que conlleva su desplazamiento a Madrid desde las prisiones de Cataluña.

Cuenta oficial de Òmnium Cultural en Twitter Los siete dirigentes independentistas presos en la cárcel de Lledoners (Barcelona), (de izda. a dcha) Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Josep Rull y Raül Romeva.

En prisión preventiva se encuentran cuatro acusados en huelga de hambre (el que fuera presidente de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sánchez y los exconsejeros Joaquim Forn, Josep Rull y Jordi Turull), el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsejeros Raül Romeva y Dolors Bassa, el presidente de Ómnium Cultural Jordi Cuixart y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

¿Cuándo se conocerá la decisión de la Sala?

La ley fija un día de plazo para resolver las cuestiones previas planteadas, aunque fuentes jurídicas señalan que es posible que haya que esperar unos días más para conocer la decisión de la Sala.

El Supremo dice que el análisis de los hechos alegados en los escritos, "enriquecido por las alegaciones que en el acto de la vista se formulen por las defensas será determinante del desenlace del presente incidente".

¿Qué sucederá, previsiblemente, en esta vista?

Según la agencia EFE, las defensas tienen pocas o nulas esperanzas de que el Supremo acceda a su petición para celebrar el juicio en Cataluña, lo que no quita, afirman, que agoten todas las vías ordinarias y extraordinarias para tal fin.

Una posición que forma parte de la estrategia conjunta de todas las defensas de no dejar ningún resquicio procesal sin abordar ni agotar para no dar pie a que Estrasburgo pueda en el futuro reprocharles que no utilizaron todas las herramientas jurídicas que contempla la legislación española.

En caso de que ratifiquen su competencia para enjuiciar los hechos, como es previsible puesto que así ha hecho el Supremo desde que asumió la causa en varios escritos formulados por el juez instructor y confirmados por la Sala de Apelaciones, las defensas contarán con un plazo 10 días para presentar sus escritos.

¿Cuándo comienza el juicio?

Aún falta que la Sala fije definitivamente la fecha del proceso que, previsiblemente, tendrá lugar a finales de enero, si bien antes el tribunal deberá resolver también sobre la admisión de la prueba planteada por las partes en sus escritos.

En particular, el alto número de testigos que ya han solicitado las acusaciones y que las defensas prevén proponer para declarar en las sesiones y que, según afirman fuentes consultadas por EFE, podrían provocar que el juicio se prolongue más de lo esperado por el propio tribunal.

¿Qué penas de prisión se pide para los acusados?

La Fiscalía solicita penas por delitos de rebelión que pasan por 25 años para Oriol Junqueras, 16 para cada uno de los cinco exconsellers presos y 17 para los líderes de la ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell.

La Abogacía del Estado se desmarcó de los criterios de la Fiscalía y pide penas por un delito de sedición que suponen rebajar a la mitad lo reclamado por el Ministerio Público para los principales encausados, mientras que Vox sí ve rebelión y reclama condenas de cárcel que se elevan hasta los 74 años en el caso de Junqueras.