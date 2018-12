Cientos de mujeres salen a #CorrerSinMiedo en homenaje a Laura Luelmo

La muerte de Laura Luelmo, la profesora de 26 años asesinada en Huelva, sigue provocando ira y horror en toda España, donde miles se han manifestado en distintos puntos del país para manifestar su repulsa.

Luelmo fue asesinada mientras salía a correr a media tarde a las afueras del pueblo donde estaba haciendo una sustitución.

Para homenajearla, cientos de mujeres se han calzado deportivas y han salido a hacer ejercicio este martes, reivindicando su derecho a #CorrerSinMiedo y #CorrerEnLibertad. Entre ellas varias famosas.

Hartas de que nos quiten tb el derecho a correr con Libertad. Hoy también salgo a correr. Y quiero hacerlo sin miedo. #corrersinmiedo#correrenlibertad#LauraSomosTodaspic.twitter.com/gWw9q0aF1v — Sandra Barneda (@SandraBarneda) 18 de diciembre de 2018

La libertad nos pertenece única y exclusivamente a nosotras, y así será eternamente.

Hoy salgo a correr por Laura, por mí y por todas nosotras.

Y quiero hacerlo sin miedo.

Jamás lograrán silenciarnos. JAMÁS #corrersinmiedo#correrenlibertad#LauraSomosTodaspic.twitter.com/mdvIBuNhBY — Nagore Robles (@Nagore_Robles) 18 de diciembre de 2018

Que ir a correr no sea un acto de valentía. Queremos correr y vivir en paz. #correrenlibertad#CorrerSinMiedopic.twitter.com/mssmV4SZSu — Alicia Justo (@aliciajustoj) 18 de diciembre de 2018

No se me ocurre mejor día para volver a empezar a entrenar. Va por ti, compañera.



📍Y yo no podré estar, pero a las 19h, bajo el puente 9 d'octubre en Valencia, @JuntasEsMejor organiza un rodaje en homenaje a Laura Luelmo. #corrersinmiedo#correrenlibertad#niunamasniunamenospic.twitter.com/QYREjLM4fe — Eva Navarro (@eva_navarroo) 18 de diciembre de 2018

Me gusta salir a correr sola y no pienso dejar de hacerlo ...

Que nadie nos quite nuestra libertad !!!#corrersinmiedo#Todasomoslaurapic.twitter.com/P3QbcLnv7I — Ana (@Ana92447937) 18 de diciembre de 2018

El entreno de hoy (sola, como muchas otras veces) va por ti, Laura. #corrersinmiedopic.twitter.com/zKWx8zoDvh — Rosa Taberner (@rosataberner) 18 de diciembre de 2018

Hoy salgo a #corrersinmiedo por todas nosotras, porque tenemos derecho a vivir libres y no dudar en si hacemos bien o mal al cruzar la puerta #LauraSomosTodaspic.twitter.com/6IHbmEXARd — Berta Solana (@Bertranslates) 18 de diciembre de 2018

Me da igual que me digan que no corra sola lo seguiré haciendo. Conquistemos el espacio público. #corrersinmiedo#todassomoslaurapic.twitter.com/dwLGdJevLj — Claudia Lennear (@claudia_lennear) 18 de diciembre de 2018

Yo hoy también salgo a #corrersinmiedo y seguiré saliendo porque me encanta y no van a ganar pic.twitter.com/yFmeqYjKRx — maria (@mtatuca) 18 de diciembre de 2018