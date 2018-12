El Manchester United anuncia la destitución de Jose Mourinho

El Manchester United ha anunciado este lunes la destitución de Jose Mourinho. El conjunto inglés ha hecho público en anuncio con un tuit en elque le agradecen el trabajo en el equipo y le desean suerte en el futuro.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC