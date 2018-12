La polémica por la que MGM "se va a cargar la saga de Chucky, el Muñeco Diabólico"

Don Mancini creó el personaje de Chucky, el protagonista de Muñeco Diabólico, en 1988 y nutrió "la franquicia durante tres jodidas décadas". Ahora, siete entregas después, el estudio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) ha decidido que el guionista de todas las películas y director de las tres últimas cintas no debe participar en el remake que se estrenará en 2019, aunque sí que han querido poner su nombre en los créditos.

31 años después de que Chucky llegara a la gran pantalla, la MGM sigue conservando los derechos de la primera entrega, así que el reboot está basado en esta película, tal y como ha revelado Mancini en el podcast Post Mortem.

