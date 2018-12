'Sálvame' (Telecinco) empieza como nunca y se lleva los peores comentarios

Sálvame (Telecinco) ha empezado el programa de este martes con todos los colaboradores disfrazados de los personajes más reconocidos de Star Wars, la saga galáctica creada por George Lucas.

Paz Padilla como la princesa Leia, Gustavo González como un soldado imperial, hay alguien disfrazado de Yoda, otro como R2D2 y Kiko Hernández como Darth Vader han posado para la cuenta de Twitter del programa.

Pero, por qué han empezado así el programa, todo tiene una explicación. Mediaset ha iniciado la emisión de todas las películas de Star Wars en Cuatro y en Telecinco.

Este martes a las 22:00, Telecinco estrenará El despertar de la Fuerza, la primera película de la tercera de las trilogías que forman el universo creado por Lucas, ahora en manos de Disney.

"¡STAR WARS HA LLEGADO A NUESTRO PLATÓ! Solo podemos decir... ¡que la fuerza os acompañe esta tarde!", ha escrito la cuenta oficial del programa.

Y claro, muchos han comentado en Twitter que el homenaje da un poco de "vergüenza".

Bart, no quiero asustarte pero los de Sálvame van disfrazados de Star Wars! pic.twitter.com/UyeKAYD48t

No os quiero asustar pero los de Sálvame van disfrazados de Star Wars... Siento entre vergüenza ajena y asco 😂

He ido a merendar a a la cocina cuando he visto que mi madre estaba viendo sálvame... Y bueno, he visto que esos personajes iban disfrazados de star wars... Que dolorsito hacia mi persona