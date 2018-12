"Las mujeres no queremos vivir con miedo, queremos ser libres. Laura quería ser libre". La periodista Ana Rosa Quintana ha arrancado su programa (en Telecinco) con un emotivo mensaje en recuerdo de Laura Luelmo, la joven profesora asesinada a manos de su vecino, Bernardo Montoya, excarcelado en octubre tras cumplir un condena de veinte años por asesinato y dos robos con fuerza.

"Hola, muy buenos días. Quiero salir a correr, para ser libre, y no correr por miedo. No quiero correr en grupo cuando hago running para sentirme segura. No quiero llamar por teléfono o poner un WhatsApp cuando llego a casa por la noche para informar de que nadie me ha atracado", ha comenzado Quintana.

Ha continuado la periodista: "No quiero pedir al taxista que me espere en la puerta del portal hasta que esté dentro. No quiero ir siempre por calles transitadas para poder pedir socorro si me asaltan. No quiero entrar en pánico si noto unos pasos que me persiguen".

"No quiero sentir terror ante la mirada de un vecino, como Bernardo Montoya, el hombre que según los investigadores mató a Laura Luelmo. Un miedo fundado ante una mirada que asusta", ha sentenciado Ana Rosa, visiblemente emocionada.

