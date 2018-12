La Navidad no son luces. No son regalos. No es consumismo. La Navidad es familia. Es ilusión. Y toda esa ilusión se plasma en la foto que el periodista Alberto Espinosa hizo el pasado viernes 15 de diciembre en el metro de Madrid.

En la imagen se ve a dos señores mayores sosteniendo la caja de un futbolín mientras la miran atentamente. "Madrid. Navidad 🎄🎁 😍 👵 👴", dice el texto del mensaje que acumula más de 6.600 me gusta y supera los 1.800 retuits.

Después de un primer momento de gloria, la foto se ha vuelto a viralizar esta semana gracias a la reflexión hecha por otro usuario de Twitter, @KikeMad_, que la ha compartido en su cuenta donde curiosamente sólo tiene 53 seguidores.

"El mejor regalo que va a tener ese chaval, va a ser tenerlos en la mesa estas navidades. Cómo una foto puede expresar tanto", escribió el lunes 17 por la noche. En menos de 48 horas lleva 5.000 retuits y supera los 11.000 me gusta.