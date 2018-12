El periodista Iker Jiménez, presentador de Cuarto Milenio en Cuatro, ha encendido el debate en las redes sociales después de publicar un mensaje muy crítico con la Justicia tras el crimen de Laura Luelmo.

"Sale barato matar vilmente en España. Pero un día la gente se cansará de esta broma macabra. Un día el pueblo no se dejará engañar por la maldita gentuza que ha diseñado un esperpento legal y social", ha escrito en Twitter el periodista.

Sale barato matar vilmente en España. Pero un día la gente se cansará de esta broma macabra. Un día el pueblo no se dejará engañar por la maldita gentuza que ha diseñado un esperpento legal y social. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) 18 de diciembre de 2018

Posteriormente compartió una noticia diferente a la del crimen de Huelva: La policía municipal de Erandio (Vizcaya) ha detenido a un delincuente de 28 años que acumula 500 delitos. "Ya en libertad. Quizá consiga reinsertarse en el delito 889. En Erandio deben estar contentos. Pura ley. Y no se os ocurra protestar que vosotros sí pagaréis. Maravilla de sistema!!", ha apuntado.

Pillan a un ladrón con 500 delitos a sus espaldas https://t.co/Q8oDbhwcyb vía @noticias_cuatro



Ya en libertad. Quizá consiga reinsertarse en el delito 889. En Erandio deben estar contentos. Pura ley. Y no se os ocurra protestar que vosotros sí pagaréis. Maravilla de sistema!! — Iker Jiménez (@navedelmisterio) 18 de diciembre de 2018

Jiménez publicó estos mensajes horas después de que se conociese que el asesino confeso de Laura Luelmo salió de la cárcel en octubre y cumplió 20 años por asesinato y dos robos con fuerza.

Los mensajes del periodista han dado lugar a mensajes de apoyo pero también a duras críticas, ante las que ha respondido con este tuit: "A mí me pueden cortar las alas más pronto que tarde. Pero siempre he dicho lo que he pensado. Con eso me vale. Estoy muy orgulloso de mis amigos y aún más de mis enemigos".

A mi me pueden cortar las alas más pronto que tarde.

Pero siempre he dicho lo que he pensado. Con eso me vale.

Estoy muy orgulloso de mis amigos y aún más de mis enemigos. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) 18 de diciembre de 2018

Estas son algunas de las reacciones que han generado los mensajes Iker Jiménez:

Ojo amigo. Ese discurso es muy peligroso. Y esa gentuza de la que hablas y el sistema esperpentico es con el que llevamos 40 años de libertad y democracia. El populismo reaccionario ya sabemos muy bien donde lleva.

Los asesinos deben pagar con la ley que hemos votado todos. — Paco Delgado (@pacodelgado_com) 18 de diciembre de 2018

Cuidado. La prudencia no la olvide. Lo q usted dice trasciende. Las leyes se pueden mejorar pero hay que respetar a la justicia. Y no exagerar ni animar a un levantamiento. — Victoria Martin (@mariviti1) 19 de diciembre de 2018

No hay pena que valga si no se trabaja en la educación desde niños — Miriam Gaibar (@MiriamGaibar) 18 de diciembre de 2018

En España y en Europa en general,sale muy,pero que muy barato,robar,violar o asesinar..¡Los criminales carecen de miedo ante esta justicia de mierda que disfruta Occidente! — Vicente Toro Español (@Guerrero_1492) 19 de diciembre de 2018

¡¡¡Grande Iker!!! — Motarrd 3 (@YosebaZ) 18 de diciembre de 2018

Lo q no es normal es q yo salga con miedo. Q si salgo tenga q estar constantemente llamando para q sepan q estoy bien q cuando salga de algún local o vaya camino de casa tenga q llamar o que simplemente ponga mi ubicación para q sepan q estoy bien. — Lola (@Lola03813587) 18 de diciembre de 2018

Y tanto. Recortes brutales en Sanidad, gente desatendida, falta de medios, personal, pruebas... Pero de esas cosas y muchas otras jamás dirás nada. Porque con eso ganan los que te pagan. — José Justicia (@JosJusticia) 18 de diciembre de 2018

No creo que sea por las leyes ni por el gobierno, ni este ni el anterior.

Más que atacar la legislación deberías plantearte atacar el machismo agresor que viola y mata.

No hay que generar odio desde los medios. La educación patriarcal y machista es el punto débil. @feminicidio — Isabel (@Isabelgranadina) 18 de diciembre de 2018

Legal

Sobre todo, legal

Pero, considerando que España es uno de los países en los que hay menos asesinatos/habitante del mundo, igual estás exagerando — Nerea Liza 🐝 (@Nerealiza) 18 de diciembre de 2018

Nuestra legislación penal y penitenciaria no es muy diferente de la de los países de nuestro entorno. Un poco más de rigor. — Adolfo SzMz (@Adolfoszmz) 18 de diciembre de 2018