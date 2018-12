Bien como medida para asustar y hacer que el Parlamento británico respalde el acuerdo, o bien como medida previsora, lo cierto es que la premier Theresa May ya se ha puesto manos a la obra para planificar cómo sería un Brexit sin acuerdo. Y la Unión Europea no iba a ser menos; por lo que este miércoles ha presentado sus medidas para aliviar la situación en caso de que tal escenario se cumpla. Es cierto que ninguno de los dos bandos quiere que el divorcio se formalice de esta manera, pero el 29 de marzo está cada vez más cerca y en Reino Unido nadie se lo está poniendo fácil a May.

De ahí que la Comisión Europea, consciente de los riegos, haya publicado este miércoles un paquete de 14 medidas para proteger a los sectores que se verían más afectados, como es el caso de las aduanas, los servicios financieros, o el transporte aéreo, un plan que será "temporal, limitado en su alcance y unilateral".

Un dato importante: este plan no se aplicaría en el territorio de Gibraltar, ya que el Estado miembro responsable de sus relaciones exteriores, Reino Unido, no seguirá sujeto a las leyes europeas. "Las leyes europeas se aplican a Gibraltar en su condición de territorio europeo de cuyas relaciones externas es responsable un Estado miembro", explica la institución europea.

We have started implementing our #Brexit "no deal" Contingency Action Plan.

It includes 14 specific, temporary measures in a limited number of areas such as financial services, air transport customs and climate to avoid major disruption for the EU27 https://t.co/wMTRcj5MZDpic.twitter.com/Ur6lqZjmXH