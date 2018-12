De sobra es sabido que María no tiene pelos en la lengua (ni su novio), que no tiene vergüenza (lo dejó claro con su foto en el WC), que no tiene secretos (Dani Mateo lo sabe bien) y que a payasa sentido del humor no le gana nadie.

Este miércoles lo ha vuelto a demostrar en su regreso al plató de Operación de Triunfo para disfrutar en directo de la gala final. La triunfita posó en una foto de grupo junto al presentador Roberto Leal y no se le ocurrió otra cosa que hacerle la señal de victoria por detrás de la cabeza a su compañera Marta. Como en los tiempos del colegio...

Algunos fans del programa no han podido evitar comentar la imagen y hacer zoom en el gesto de la concursante. Para que se vea bien lo que ha hecho.