Ofrecen 80.000 euros por vivir un año sin smartphone: estos son los requisitos

Imagínate vivir un año entero sin smartphone y todo lo que ello implica: aplicaciones como WhatsApp y sus mensajes de audio, la imposibilidad de acceder en cualquier momento a las redes sociales, de escuchar música... ¿Imposible? ¿Y si a cambio te dieran 80.000 euros? ¿Lo harías?

La empresa de aguas vitaminadas Vitaminwater ha lanzando ese reto y ofrece 100.000 dólares a quien sea capaz de estar 365 días sin tocar un teléfono inteligente y apañándoselas sólo con un móvil de 1996.

Para entrar en el proceso de selección hay que cumplir los siguientes requisitos:

El concurso ya es todo un fenómeno viral y el tuit en el que Vitaminwater explica el funcionamiento acumula en una semana cerca de 10.000 comentarios, 2.000 retuits y 5.700 'me gusta'.

we tried to get Brandon to make this deal, but he is too busy – will you turn off your phone for a year instead? #NoPhoneForAYear#contesthttps://t.co/RVTF0gytnvpic.twitter.com/wFFTXl0PBX