Siete propósitos para que 2019 sea un año zen

Cada diciembre se nos llena la boca hablando de propósitos de año nuevo, sabiendo que no cumpliremos la mayoría desde el momento en el que nos los planteamos. Quizás 2019 sea el momento de cuidar de lo más importante: de uno mismo. Te proponemos siete ideas que más que grandes promesas, son pequeños cambios en la rutina que pueden ayudarnos a aprender a tomarnos la vida con filosofía.

Dormir las horas que necesitas

Hay gente que se vanagloria de que con dormir cinco horas tiene más que suficiente, y otros que opinan que dormir está sobrevalorado. No es así. Multitud demuestran que la falta de horas de sueño afecta a nuestra salud, y daña las funciones cerebrales. Además, cada cuerpo es diferente y hay personas que necesitan dormir algo más que las 7-8 horas que recomiendan los expertos. Si es tu caso, no te sientas mal y aprovecha para remolonear el fin de semana. Según un nuevo estudio, puede salvarte la vida.

Hacer ejercicio sin agobiarte

Practicar deporte es necesario, tanto por salud física como mental, pero sin agobios. No intentes hacer en un mes lo que no has hecho en doce y, si no estás acostumbrado, empieza poco a poco. Y lo más importante: elige un deporte que te guste, que no sea una tortura cada vez que tienes que hacerlo.

Dedicarse tiempo a uno mismo cada día

Salir a pasear al campo

Si vives en una ciudad, lo más probable es que respires aire altamente contaminado y que el sonido que más escuchas sea el del tráfico. ¿Y si este año sales más a disfrutar del campo? En España tenemos la suerte de contar con bosques verdaderamente mágicos en cada rincón de nuestra geografía. Respirar aire puro, escuchar el silencio tan solo perturbado por el aleteo de los pájaros o las hojas que crujen en el suelo y pasear sin rumbo y sin distracciones pueden ser la mejor medicina.

Darte un capricho de vez en cuando sin castigarte

Hay días en los que lo que más te apetece es darte un capricho, y lo primero que se te pasa por la cabeza es reprimirlo, pero no siempre debería ser así. Si te apetece tomarte una copa de vino, bébelo. Si se te hace la boca a agua con ese bizcocho delicioso que hace tu madre, comételo. Si quieres comprarte esos zapatos que llevas meses fichando, cómpralos. No te castigues por darte un capricho aleatorio, disfrútalo y haz las cosas con moderación.

Aprender a respirar y otros ejercicios de mindfulness

La respiración profunda puede ser la mejor arma contra el estrés en los días más duros. Utilizando el diafragma y durante un minuto concéntrate en seguir estos pasos: coge aire por la nariz, suéltalo por la boca y concéntrate en el ritmo de tu respiración. Este es uno de los ejercicios básicos de la filosofía mindfulness, pero hay otros muchos que te pueden servir de ayuda.

Haz limpieza (física y mental)

Mantener la casa ordenada y el espacio que nos rodea es importante, ya que tenerlo todo patas arriba puede generar estrés. Limpiar la casa con música puede hacer que dejes de pensar durante un rato, y luego te sentirás más cómodo en tu hogar. Pero no solo debes hacer limpieza física, aprovecha el comienzo de año para deshacerte de los hábitos que no te sientan bien e incluso de poner límites a las personas que hacen daño a tu bienestar emocional.