Operación Triunfo 2018 apaga sus luces. Este miércoles, TVEemite la gran final del talent musical en la que Sabela, Julia, Alba Reche, Natalia y Famous pelean por alzarse con el triunfo y convertirse en el ganador de esta edición.

La final de OT promete estar llena de grandes actuaciones con las que el público del plató y los espectadores se están volcando, además de tener un gran seguimiento en redes sociales. Finalmente, sólo quedan los grandes favoritos y la emoción está asegurada.

Además, la final contará con la visita de Pablo Alborán, Amaia, Rozalén y David Otero. Estas son todas las actuaciones de la noche:

Sabela, Julia, Alba Reche, Natalia y Famous: The Edge of Glory

👋 Ya tenéis en nuestro ▶️CANAL 24H🔴 la grupal "The edge of glory", de @ladygaga cantada por TODXS 👉 https://t.co/b5lBhKs0YS #OT18GalaFinal

Alba: Creep

Famous: And I Am Telling You I'm Not Going

👋 Ya está completa en nuestro ▶️CANAL 24H🔴 "And i'm telling you i'm not going" de @IAMJHUD interpretada por @famousoot2018. Echadle un vistazo 👉 https://t.co/uCVHtGjPiG#OT18GalaFinal