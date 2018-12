"Tranquila, zorrita": la salida machista de un congresista colombiano en pleno Parlamento

El representante a la Cámara colombiano León Freddy Muñoz, de la Alianza Verde, ha tenido una salida increíblemente machista en pleno parlamento a una compañera, la también parlamentaria Gloria Betty Zorro, de Cambio Radical.

Durante el debate de un proyecto de ley de reforma tributaria, Muñoz insultó a Zorro espetándole "tranquila, zorrita", tras lo que la diputada empezó a llorar, según pudo verse en cámaras.

En la emisora Blu Radio, Muñoz ha calificado el insulto como un "error involuntario" y ha pedido perdón a Zorro. "No fue de manera despectiva en ningún momento. Me arrepiento, jamás he maltratado a un ser humano", ha sido su explicación de lo ocurrido.

Zorro ha aceptado las disculpas del representante, pero ha aclarado que no va aceptar "que haya una razón detrás para disculpar un acto de violencia contra las mujeres" y ha pedido a Muñoz que tenga coherencia con su discurso.

Muñoz le ha contestado que va a "trabajar más duro para que estas cosas no vuelvan a ocurrir y no tomen carrera en el Congreso. Jamás va a ocurrir en la vida".