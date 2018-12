Cancelados todos los vuelos en el aeropuerto londinense de Gatwick por la presencia de varios drones

El aeropuerto Gatwick, a las afueras de Londres, mantiene este jueves suspendidos sus vuelos después de que la pista fuese cerrada anoche por la aparente presencia de dos drones en las cercanías de la terminal aérea.

Según ha informado este jueves el aeropuerto, los aterrizajes y los despegues de aviones han sido suspendidos a las 23.00 horas (peninsulares) del miércoles después de que se divisaran dos drones cerca de la pista, aunque ésta ha reabierto por espacio de unos 45 minutos en la madrugada de este jueves.

Muchos aviones han sido desviados a otros aeropuertos, incluso a los de París y Amsterdam, mientras las autoridades aeroportuarias han pedido a los pasajeros que se pongan en contacto con sus aerolíneas para conocer el estado de sus vuelos.

"Después de informaciones sobre la presencia de dos drones que volaban sobre la pista del aeropuerto de Gatwick sobre las 21.00 horas (GMT), la pista fue cerrada desde las 21.03 del miércoles 19 de diciembre hasta las 03.01 del jueves 20 de diciembre", ha señalado a través de un comunicado divulgado este jueves el aeropuerto.

