Si alguien ha sufrido todas las polémicas que han rodeado esta edición de Operación Triunfo ha sido la directora de la Academia Noemí Galera. Las críticas al programa han sido una constante durante los dos meses y medio que ha durado esta edición, bien por la actitud de los concursantes o por el despido de Itziar Castro.

Para hacer balance de lo bueno y lo malo —como decía Mecano en Un año más— Galera se sentó en el chat de OT posterior a la final y leyó un emotivo discurso de despedida.

Quedan dos días para acabar esta edición de @OT_Oficial y me quedo con esta foto. Cuidadles cuando salgan, se lo merecen. Profes, os quiero mucho ¡Viva OT! #OTDirecto17DICpic.twitter.com/qfS37Ky8Bz — Noemí Galera (@NoemiGaleraN) 17 de diciembre de 2018

"No os revelo ningún secreto si digo que esta no ha sido una edición fácil para mí", empezó diciendo, antes de recordar la presión que sufrió en los castings después del gran éxito de OT 2017, aunque acabó señalando que "los concursantes superaron con nota su debut en la gala 0". Hasta ahí todo fueron buenas palabras, pero Galera no pasó por alto todas las críticas que han rodeado el programa.

"Tuvimos momentos en los que el camino se hizo un poco cuesta arriba y se tomaron decisiones, algunas dolorosas para mí, siempre con la idea de que los concursantes consiguieran emocionar y ser ellos", señaló en relación al despido de Itziar Castro mientras se veían las imágenes un pase de micros en el que todavía estaba la actriz como profesora de interpretación.

Se tomaron decisiones dolorosas para mí"

"Me apareció el insomnio, los momentos de bajón y el cansancio, pero tengo que confesaros que OT ha sido, es y será una de mis debilidades y eso ha compensado incluso los momentos en los que ser la directora de la Academia no ha sido nada fácil", añadió mientras se veían las imágenes de la huelga fuera de las habitaciones que hicieron los triunfitos.

"Esta edición ha sido uno de los mayores retos para mi vida profesional y personal. He tenido que enfrentarme a momentos en los que había que poner buena cara a los concursantes, que eran ajenos a los comentarios, algunos muy duros, que se hacían semana tras semanas fuera de los muros de la Academia", confesó la directora de la Academia, que dijo que a pesar de todos esos momentos había merecido la pena. "Había que pasar por los nervios, las frustraciones, el esfuerzo y sobre todo, las horas robadas a mi familia", recalcó.

La voz de la directora se quebró antes de dar paso a una serie de vídeos en los que tanto concursantes como profesores resumían esta edición en una sola palabra. "Ahora es mi turno y mi palabra es amor. Amor por los profesionales que hacen este programa, por los 16 concursantes de esta edición y por este formato que me da alegrías cada vez que trabajo en él año tras año", concluyó. "Gracias por seguir ahí, por aguantarnos, por seguirnos. Espero que nos veamos pronto. Hasta luego Maricarmen".

Galera acabó su discurso visiblemente emocionada. Solo hay que fijarse en el paquete de pañuelos detrás de ella cuando se levanta al final del vídeo.