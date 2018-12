El padre de Marta del Castillo, al presidente Sánchez: "No eres más tonto porque no puedes"

Antonio del Castillo, el padre de Marta, ha estallado en Twitter contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "No eres más tonto porque no puedes", le ha espetado en un mensaje. Su enfado nace de las declaraciones del dirigente socialista al calor del asesinato y violación de Laura Luelmo en El Campillo (Huelva), que ha anunciado "medidas para mejorar la seguridad de las mujeres".

Durante la durante la sesión de control al Ejecutivo celebrada ayer en el Congreso de los Diputados, el presidente del PP, Pablo Casado, mandó primero un mensaje de solidaridad con la familia de la profesora zamorana y pidió de seguido a todos los grupos parlamentarios "que no deroguen la prisión permanente revisable". Sánchez, en su réplica, le dijo que "la prisión permanente revisable está actualmente en vigor y, desgraciadamente, no ha evitado este cruel asesinato", y que la posición de su Ejecutivo no es derogarla hasta que no conozca la posición del Tribunal Constitucional al respecto. Además, el presidente anunció, aunque sin dar detalles, un paquete de "medidas para mejorar la seguridad de las mujeres". "Sus libertades deben ser garantizadas", añadía.

Estas fueron sus palabras:

La prisión permanente revisable está en vigor y, desgraciadamente, no ha evitado el crimen de Laura. El Gobierno va a aprobar medidas para mejorar la #seguridad de las mujeres. Sus libertades deben ser garantizadas. #SesiónDeControlpic.twitter.com/7RgsTMgy8t — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 19 de diciembre de 2018

Es entonces cuando Antonio del Castillo -que vio cómo su hija era asesinada con 17 años, en 2009, y que aún espera a que su cuerpo sea localizado- entró al debate y respondió al mensaje del presidente vía Twitter. "No eres más tonto porque no puedes, acaso un semáforo o un paso de cebra evita un atropello. Estas muertes nunca podrán evitarse, pero si dejáis asesinos sueltos, el porcentaje de que se repitan estos hechos se dispara", escribió.

No eres más tonto porque no puedes, acaso un semáforo o un paso de cebra evita un atropello.

Estas muertes nunca podrán evitarse, pero si dejáis a los asesinos sueltos, el porcentaje que se repitan estos hechos se disparan. — Antonio del Castillo (@kastillo62) 19 de diciembre de 2018

Su mensaje ha sido muy comentado en Twitter, aunque con división de opiniones: están los que le aplauden ("muy bien dicho", "en el clavo", "me quito el sombrero"), y los que creen que es excesivo ("es desafortunado", "claro, si no hubiera salido a la calle no la habrían matado", "esto no resuelve estos crímenes crueles").

