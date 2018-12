Aitor Esteban, diputado y portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, se mostró visiblemente molesto por los gestos que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, le hizo desde su escaño cuando se encontraba en la tribuna durante un debate sobre Cataluña y el 155.

En concreto, se debatía una proposición no de ley presentada por el partido naranja "relativa a realizar el requerimiento previo al presidente de la Generalitat de Cataluña que contempla el artículo 155 de la Constitución".

Esteban leyó "las acusaciones a la Generalitat" que se hacía en el texto presentado por Ciudadanos, que decía lo siguiente: "Una actuación inmoral y explícitamente antidemocrática y que resulta gravísima, intolerable y de una irresponsabilidad mayúscula".

"Bueno, más allá de que unos puedan compartir y otros no estas acusaciones", prosiguió Estaban, "oiga, usted podrá pensar esto, pero esto no es objeto del 155".

"No, no", dijo Estaban viendo los gestos de Rivera, "esto no... ¿dónde lee esto en el 155? No, no, si una comunidad autónoma no cumpliera las obligaciones de la Constitución u otras leyes que se le impongan. Concrete, que no son capaces de concretar, porque, además deberían concretar...".

"Entonces Estaban se detuvo ante lo que estaba observando. "¡Pero madre mía!", exclamó. "Bfff, parece que le maneja un ventrílocuo cuando está usted en la silla, ¿es imposible que se esté quieto cuando intervenimos los demás?", abroncó el diputado del PNV a Rivera, logrando además el aplauso de muchos parlamentarios."

"Pero, es verdad, señor Rivera, de verdad, ¡hágaselo mirar! Póngase un espejo, póngase unos vídeos. Es que no para usted, le entra un tembleque de la leche cuando los demás estamos en la tribuna", prosiguió su filípica Esteban."

Desde la bancada naranja le apremiaron para que concluyera porque se le acababa el tiempo, a lo que el diputado nacionalista contestó: "No, tengo tiempo todavía. Tres minutos nueve. Sí, sí, acabo".

Esteban finalizó su intervención recordando que quien tiene que pedir un cambio es el Ejecutivo central a la Generalitat porque "eso es lo que dice el artículo 155". "Y a ver si se les mete en la cabeza: no cabe suprimir la autonomía de una comunidad autónoma, no es constitucional", recordó el diputado vasco, que considera que "en términos políticos" esto sería "una barbaridad".

"Y me han sobrado dos minutos y algo", dijo para concluir Esteban.

