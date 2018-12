La Fed cierra 2018 con nueva alza de tipos de interés y desoye a Trump

La Reserva Federal (Fed) ha cumplido este miércoles su libreto de ajuste de la política monetaria al aumentar un cuarto de punto porcentual los tipos de interés en Estados Unidos, decisión con la que además desoye las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump.

La octava y última reunión del año del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, en inglés) ha terminado este miércoles con el anuncio de la subida de las tasas de interés entre el 2,25% y el 2,50%, sin que precisara claramente sus movimientos futuros.

"Nadie nos disuadirá de hacer lo que creemos que es correcto", advirtió el presidente de la Fed, Jerome Powell, en una rueda de prensa posterior a la publicación del comunicado con las decisiones del encuentro de dos días, que estuvo condimentado por las críticas de Trump.

Powell ha subrayado que seguirán haciendo el trabajo como "siempre" y se ha apartado de "consideraciones políticas que no juegan un rol en absoluto". Esto ha sido interpretado como una respuesta a Trump, quien este martes le ha pedido a la Fed que evitara cometer "un nuevo error".

"Espero que la gente en la Fed lea hoy el editorial del Wall Street Journal antes de cometer un nuevo error. Además, no dejen que el mercado se vuelva menos líquido de lo que ya es", ha afirmado el pasado miércoles el gobernante en su cuenta de Twitter.

I hope the people over at the Fed will read today's Wall Street Journal Editorial before they make yet another mistake. Also, don't let the market become any more illiquid than it already is. Stop with the 50 B's. Feel the market, don't just go by meaningless numbers. Good luck!