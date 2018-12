La pregunta al padre del asesino de Laura Luelmo en 'El Programa de AR' que más está dando que hablar

Ana Rosa Quintana, presentadora de El Programa de AR de Telecinco, entrevistó este miércoles en directo a Manuel Montoya, padre de Bernardo Montoya, el asesino confeso de Laura Luelmo, la joven profesora zamorana asesinada en El Campillo (Huelva).

Tras unos minutos en los que el padre pidió perdón a la familia de Luelmo y mostró su rechazo a lo que ha hecho su hijo, Quintana comenzó a hacerle preguntas.

"Manuel, ¿cuántos hijos tiene usted?", quiso saber la periodista.

"Nueve", contestó el hombre.

"Nueve hijos", dijo Quintana, que volvió a preguntar: "¿Y tiene dos asesinos o tiene más?".

"No, no, nada más que esos dos", respondió el padre del asesino de Laura Luelmo, que negó tener contacto con su hijo Bernardo ni con Luciano, que también estuvo en prisión. "Residía en Campillo, yo no sabía qué hacía o qué no", ha dicho su progenitor, quien ha reconocido que "cuando estaba en la cárcel estábamos muy tranquilos, vivíamos muy bien". "Yo no creí que fuera a hacer eso", aseveró el hombre, visiblemente afectado por lo sucedido.

La pregunta sobre los hijos le ha costado numerosas críticas en las redes sociales, tanto a Quintana como a otros medios de comunicación por el tratamiento que se está haciendo de este caso:

