La tremenda pillada a una reportera de Antena 3 Noticias por un micrófono abierto

Los micrófonos abiertos los carga el diablo. Una reportera de Antena 3 Noticias lo ha comprobado este miércoles durante una conexión en directo con el informativo que presenta Vicente Vallés.

La periodista de la cadena de Atresmedia estaba relatando desde Barcelona las protestas de los Mossos d'Esquadra y el corte de la Gran Vía, una de las arterias de la Ciudad Condal. Tras su entradilla, dio comienzo un vídeo con imágenes de la protesta.

Por desgracia, el micrófono de la reportera quedó abierto y eso hizo que sus comentarios se colasen por encima del audio del reportaje. "¡Páralos tú! No, no, tú, ¡los tienes que parar tú! ¡Porque si los para él entonces me descuadra!".

No está muy claro a qué se refería la periodista, pero lo más seguro es que se tratase de comentarios logísticos relacionados con el tiro de cámara y los problemas de una conexión en un lugar donde los ánimos están caldeados.