¿Qué número va a tocar en la Lotería de Navidad? Sé sincero, ¿cuántas veces te has hecho esta pregunta? Sé más sincero aún, ¿lo has escrito en Google? Si has respondido 'muchas' y 'sí' respectivamente, tranquilo, no estás solo.

De hecho habrás notado que al empezar a escribir esta duda en el buscador, se te autocompleta y te ofrece nada más y nada menos que... ¡¡¡7.550.000 resultados!!!

Captura del buscador de Google.

En El HuffPost nos encantaría dar respuesta a esta cuestión, pero como, evidentemente, es imposible, sí podemos tirar de hemeroteca y poner en valor una realidad: que hay números más agraciados que otros, terminaciones que han sido mil veces más afortunadas que otras. Puede que así te inspires y, quién sabe, elijas el décimo ganador...

Hay que tener en cuenta, antes de nada, que todos los números tienen la misma probabilidad de recibir cualquiera de los premios. Esto es así debido a que todas las bolas tienen el mismo tamaño y los números se graban con láser para evitar diferencias de peso. Así, la probabilidad de que un billete reciba cualquier premio es inferior al 14%. Solo 13.334 de los 100.000 números del sorteo recibirán recompensa, mientras que 71.666 décimos se quedarán sin ganar nada.

A partir de ahí es el azar el que toma las riendas, habiendo querido agraciar en más ocasiones que a ningún otro a los números acabados en 5 con el Gordo en un total de 32 ocasiones. Le siguen el 4 y el 6, con 27 ocasiones cada uno. Frente a ellos, la terminación menos agraciada es el número 1, que solo ha sido premiada en ocho ocasiones, seguida del 2 (13 ocasiones) y del 9 (16 ocasiones).

Otro de los números premiados en la Lotería de Navidad de 2018.

Al número 8 no le ha ido tampoco mal: ha recibido el Gordo 22 veces, y el 0 y el 3 en 21 ocasiones. El 7, que suele asociarse con ser el número de la buena suerte, ha sido premiado con el máximo premio 20 veces.

Las terminaciones de dos cifras más repetidas han sido: la 85, siete veces, la 57, seis veces, la 75, cinco veces, la 64, cinco veces, la 95, cuatro veces, la 58, cuatro veces y la 40, cuatro veces.

Menos suerte han tenido otros: el número de primer premio nunca ha terminado en 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82. Además, no han obtenido aún el primer premio los números que empiezan por 27, 37, 39, 41, 44, 51, 64, 67 a 75, 77 y del 80 al 99.

Gane el número que gane, sigue con El HuffPost este día tan especial... ¡Y muchísima suerte!