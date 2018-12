"Me la estás poniendo morcillona": una periodista recuerda un momento incómodo con Javier Mariscal

La periodista Jaione Sanz ha querido recordar en Twitter una de las situaciones más incómodas que ha vivido en su carrera. Fue en 2004, cuando la joven fue a cubrir el acto en el que se conocería el ganador de los Sanfermines para Diario de Noticias.

El diseñador Javier Mariscal era jurado del concurso y fue entrevistado por Sanz. Al preguntarle cuál de sus facetas elegiría él respondió que le gustaba que le entrevistaran "chicas así, con ese flequillo y y ese tipazo me la estás poniendo morcillona, macha".

"Me pregunto qué habría sucedido de haber pasado esto ahora. Seguramente esas respuestas seguirían. Pero estoy convencida de que, más allá de mis compañeros, la mayoría de la gente hablaría sin complejos de machismo. Y tal vez Mariscal se habría visto obligado a dar explicaciones", ha concluido al final de su publicación.

Hace años, como periodista, Mariscal (el del Cobi) me dijo que lo que más le gustaba es que le entrevistaran "chicas así, que con ese flequillo y ese tipazo me la estás poniendo morcillona, macha". Entonces se quedó en anécdota local. No había redes.

Hoy me apetece recordarlo. — Jaione Sanz (@JaioneSanz) 18 de diciembre de 2018

El Ayuntamiento de Pamplona le había fichado de jurado para elegir cartel de San Fermín. 2004. Yo era una pánfila. No sabía ni si me dejaría entrevistarle. Llevaba una lista patética de preguntas. El tenía prisa. Había mogollón de ediles por ahí escuchando. Me hizo el 'favor'. — Jaione Sanz (@JaioneSanz) 18 de diciembre de 2018

Le pregunté, tras criticar las fiestas que le estaban dando una paguita, cuál de sus facetas elegiría. Él contestó así. La gente rió. Le advertí de que le estaba grabando. Se la sopló. Le planteé otra cuestión y huí. No aguantaba. Me dijo: "Tranqui, tengo una hija de tu edad". — Jaione Sanz (@JaioneSanz) 18 de diciembre de 2018

Llegué a la redacción de @NoticiasNavarra. Estaba en shock. Lo conté. La respuesta fue abrumadoramente inesperada. No solo me entendieron: lo sacaron en portada, hubo columnas de opinión. Denunciaron. Entonces no existían palabras como 'empoderamiento' o 'sororidad'. — Jaione Sanz (@JaioneSanz) 18 de diciembre de 2018

El Ayuntamiento reaccionó. La alcaldesa me llamó. Se comprometió a no volverlo a traer nunca más. Quienes se rieron en el momento de la entrevista me pidieron disculpas a posteriori: a esos me los pasé por el arco del triunfo. — Jaione Sanz (@JaioneSanz) 18 de diciembre de 2018

Pero luego algunas peñas hicieron sus pancartas festivas con la morcilla de Mariscal como protagonista. Recuerdo entrar en una sede, decirles quién era y parecerles todo muy gracioso. Eso no me sorprendió. — Jaione Sanz (@JaioneSanz) 18 de diciembre de 2018

A nivel nacional algunos blogs, que es lo que había entonces, se hicieron eco. Uno de ellos fue el de @iescolar. Quiero recordarlo para que entendamos cómo se veían entonces las cosas cuando no afectaban de manera 'global'. Este fue el debate que planteó. pic.twitter.com/uIYhZ07ot1 — Jaione Sanz (@JaioneSanz) 18 de diciembre de 2018

Grosero, irreverente o gilipollas. Esas eran las opciones. Y estas fueron algunas de las respuestas. pic.twitter.com/fY8oFhWutH — Jaione Sanz (@JaioneSanz) 18 de diciembre de 2018

Me pregunto qué habría sucedido de haber pasado esto ahora. Seguramente esas respuestas seguirían. Pero estoy convencida de que, más allá de mis compañeros, la mayoría de la gente hablaría sin complejos de machismo. Y tal vez Mariscal se habría visto obligado a dar explicaciones. — Jaione Sanz (@JaioneSanz) 18 de diciembre de 2018